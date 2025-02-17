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Коммерсантъ FM
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На Южном берегу Крыма возникли проблемы со светом из-за снегопада

Из-за сильного снегопада на Южном берегу Крыма ввели оранжевый уровень опасности, часть Ялты из-за непогоды осталась без света, сообщили «Ъ» в правительстве РК. По словам чиновников, на Южном берегу Крыма выпало почти 20 мм осадков, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности. Первоклассников отправили на каникулы, занятия для остальных детей не стали прерывать, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом. В детских садах организованы дежурные группы.

Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к местным работодателям с просьбой перевести по возможности сотрудников на удаленный режим работы. Она также сообщила, что снег в городе расчищает 15 единиц техники, однако в работе общественного транспорта все равно могут возникнуть сбои. Проезд на Ай-Петри перекрыли, все парки Никитского ботанического сада закрыли на два дня.

Часть Ялты осталась без света из-за аварийного отключения. По информации пресс-службы «Крымэнерго», на месте работают аварийные бригады, восстановить электроснабжение планируют к середине дня. Напомним, накануне Крымский полуостров накрыл холодный атмосферный фронт.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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