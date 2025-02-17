В Крыму из-за снежного шторма закрыта дорога Ай-Петри

Из-за снежного шторма на южном берегу Крыма закрыта дорога Ай-Петри. Без перерывов работает снегоуборочная техника, сообщает пресс-служба «Крымавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Крымавтодор» Фото: пресс-служба «Крымавтодор»

Специалисты работают на автодороге Ялта — Гурзуф. Убирают снег, посыпают противогололедными материалами, особое внимание уделяется спускам и подъемам.

Глава Ялты Янина Павленко рассказала в своем Telegram-канале, что на расчистке задействовано 10 единиц техники. Дополнительно из Симферополя и Бахчисарая направлены еще четыре.

«В приоритете направления к важным социальным объектам — хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим. Прошу без острой необходимости не выезжать на личном транспорте. Дорога на Ай-Петри закрыта. В работе общественного транспорта могут возникнуть сбои»,— отметила Янина Павленко.

Алина Зорина