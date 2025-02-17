Обвиняемый в похищении 15-летней девочки в Екатеринбурге заключен под стражу

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Куклина, обвиняемого в похищении 15-летней девочки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге задержан подозреваемый в похищении 15-летней девочки Олег Куклин

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда В Екатеринбурге задержан подозреваемый в похищении 15-летней девочки Олег Куклин

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Напомним, что 14 февраля в Екатеринбурге пропала 15-летняя немая девочка, которую, по предварительным данным, увел незнакомый ей мужчина. Впоследствии девочка была найдена живой и доставлена в больницу, а подозреваемый в похищении, 52-летний Олег Куклин, был задержан.

«Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили»,— сообщил «Ъ-Урал» официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Куклина под стражу до 14 апреля 2025 года, на срок 2 месяца. Постановление суда может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Полина Щуцкая