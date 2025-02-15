В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки

В Екатеринбурге задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 15-летней девочки, сообщил «Ъ-Урал» официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, сообщение о пропаже подростка поступило вечером 14 февраля. Последний раз девочку видели в районе ул. Куйбышева. По предварительным данным было известно, что ребенка увел незнакомый ей мужчина. Впоследствии подростка нашли живой. СМИ сообщали, что девочка немая.

«Девочка жива и доставлена в больницу на обследование. Внешних признаков криминала на ее теле оперуполномоченные не обнаружили. Гражданин, который увел ребенка, сыщиками угрозыска уже установлен и задержан. Сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 года рождения, находившийся в момент ЧП в неадекватном состоянии»,– рассказал полковник Горелых.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека). С мужчиной, которого подозревают в похищении, проводят следственные действия.