На Подольской улице насмерть избили дворника, по подозрению задержан его коллега

Полиция задержала подозреваемого в смертельном избиении дворника в Адмиралтейском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МВД, накануне днем, 13 февраля, в дежурную часть поступила информация о том, что у дома 26 по Подольской улице дерутся коммунальные работники.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка отвезли в отделение 29-летнего местного жителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его подозревают в жестоком избиении мужчины.

Пострадавший, данные которого устанавливаются, был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего скончался. За плечами задержанного, по данным полиции, уже есть ряд судимостей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала в городе Волхове рецидивиста, подозреваемого в ограблении двух магазинов в Петербурге.

Андрей Цедрик