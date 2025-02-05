FT: агенты ФБР потребовали через суд не разглашать имена расследовавших штурм Капитолия

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во вторник обвинили Министерство юстиции США в незаконных карательных мерах против сотрудников, которые участвовали в расследовании штурма Капитолия США. Об этом в среду сообщило издание Financial Times (FT) со ссылкой на адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Erin Scott / Reuters Фото: Erin Scott / Reuters

«Очевидно, что угроза раскрытия информации предшествует незаконной чистке в ФБР, вызванной исключительно желанием отомстить и политическими мотивами администрации (Дональда.— "Ъ") Трампа»,— приводит FT слова юриста по одному из исков Криса Маттеи.

По информации издания, во вторник две анонимные группы агентов ФБР и членов Ассоциации агентов ФБР подали два отдельных иска в окружной суд Вашингтона. Истцы обвинили Минюст США в принятии противозаконных карательных мер в отношении тех, кто участвовал в расследовании обстоятельств штурма четыре года назад.

Как утверждают источники FT, сотрудники ФБР выступают против раскрытия имен сотрудников, причастных к расследованию штурма Капитолия 6 января 2021 года. По их мнению, действия министерства по установлению лиц, причастных к расследованию, подвергли бы их и их семьи опасности со стороны участников беспорядков.

Иски были поданы за несколько часов до истечения срока, который и. о. заместителя генерального прокурора Эмиль Бове установил для того, чтобы ФБР предоставило список участников расследования событий 6 января.

Ранее The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что администрация США планирует уволить сотрудников ФБР, занимавшихся делами в отношении избранного президента Дональда Трампа. Среди них числятся и те, кто работал над расследованием штурма Капитолия.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.

Подробнее о кадровых чистках в госаппарате — в материале «Ъ» «Трамп Монте-Кристо».

Анастасия Домбицкая