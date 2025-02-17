Высота сугробов в горах Сочи достигла почти 2,5 метров

Высота снежного покрова на Розе Хутор местами достигает почти 2,5 м. Об этом сообщает горнолыжный курорт в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На высоте 2,3 тыс. м (Роза Пик) температура опустилась до -7 градусов, а высота снежного покрова достигла 249 см. За последние сутки снег прибавил 29 см.

На уровне 1,6 тыс. м температура составляет -4 градуса, а высота сугробов здесь равна 206 см. В Южном секторе на высоте 1,5 тыс. м за сутки выпало 32 см снега, общая высота составила 137 см.

В горной Олимпийской деревне снежный покров достиг 99 см, увеличившись на 8 см за сутки. На «Розе Хутор» высота снега выросла на 13 см и составила 90 см.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, в горном кластере Адлерского района — более 30 мм. На дежурстве в коммунальных предприятиях находятся свыше 600 сотрудников.

В течение суток на дорогах Сочи специалисты израсходовали более 540 тонн противогололедных материалов. Для расчистки дорог в круглосуточном режиме задействовали более 100 специалистов и 130 единиц техники.

В предгорьях и горных зонах Сочи до 18 февраля включительно ожидается мокрый снег с возможным интенсивным налипанием на проводах и деревьях. На дорогах существует вероятность образования гололедицы.

На высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза лавин. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен.

Мария Удовик