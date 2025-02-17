Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Высота сугробов в горах Сочи достигла почти 2,5 метров

Высота снежного покрова на Розе Хутор местами достигает почти 2,5 м. Об этом сообщает горнолыжный курорт в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

На высоте 2,3 тыс. м (Роза Пик) температура опустилась до -7 градусов, а высота снежного покрова достигла 249 см. За последние сутки снег прибавил 29 см.

На уровне 1,6 тыс. м температура составляет -4 градуса, а высота сугробов здесь равна 206 см. В Южном секторе на высоте 1,5 тыс. м за сутки выпало 32 см снега, общая высота составила 137 см.

В горной Олимпийской деревне снежный покров достиг 99 см, увеличившись на 8 см за сутки. На «Розе Хутор» высота снега выросла на 13 см и составила 90 см.

За прошедшие сутки, 16 февраля, в Лазаревском районе выпало около 40 мм снега, в горном кластере Адлерского района — более 30 мм. На дежурстве в коммунальных предприятиях находятся свыше 600 сотрудников.

В течение суток на дорогах Сочи специалисты израсходовали более 540 тонн противогололедных материалов. Для расчистки дорог в круглосуточном режиме задействовали более 100 специалистов и 130 единиц техники.

В предгорьях и горных зонах Сочи до 18 февраля включительно ожидается мокрый снег с возможным интенсивным налипанием на проводах и деревьях. На дорогах существует вероятность образования гололедицы.

На высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется угроза лавин. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...