В 2025 году на станциях Казанского метрополитена «Проспект Победы», «Яшьлек» и «Северный вокзал» планируют провести косметический ремонт. Об этом сообщил глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На трех станциях метро в Казани в этом году сделают косметический ремонт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На трех станциях метро в Казани в этом году сделают косметический ремонт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На станциях «Проспект Победы» и «Северный вокзал» также установят новое освещение.

Ранее сообщалось, что на строительство первого участка второй линии казанского метро от станции «Фучика» до станции «Сахарова» направили дополнительные 555,4 млн руб. Его протяженность составит 5,37 км. На линии появятся четыре новые станции: «100-летие ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар».

Дарья Сайфиева