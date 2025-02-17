Аксаков допустил скорое возвращение Visa и Mastercard в Россию

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что международные платежные системы Visa и Mastercard «потеряли большой рынок», решив уйти из России. По его мнению, в ближайшее время обе компании объявят о возвращении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В то же время господин Аксаков отметил, что возобновление бизнеса в России для Visa и Mastercard «будет проходить непросто», так как страна адаптировалась к собственным системам. «Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность»,— заявил он ТАСС.

Платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в 2022 году после ввода российских войск на Украину. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны. Однако в конце прошлого года у карт Visa и Mastercard начали истекать сертификаты безопасности чипов.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «К Visa и Mastercard нужен новый подход».