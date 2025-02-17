Маск заявил, что его забавляют унижения в Х

Американский миллиардер Илон Маск рассказал о своем отношении к критике со стороны пользователей соцсети Х, владельцем которой он стал в октябре 2022 года. По словам бизнесмена, негативные высказывания его веселят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters

«Меня бесконечно забавляют нескончаемые унижения, которые я терплю на платформе, которой я и владею»,— написал он на своей странице в Х. Конкретных примеров господин Маск не привел.

В январе общественные организации, а также пользователи соцсетей раскритиковали Илона Маска за жест, схожий с нацистским приветствием. Выступая на стадионе Capital One Arena по случаю инаугурации господина Трампа, Илон Маск дважды приложил руку к груди, а затем вскинул ее вверх, сказав: «Мое сердце с вами». Исполнительный директор поддерживающего жертв холокоста фонда Blue Card Маша Перл заявила, что в прошлом бизнесмен «участвовал в антисемитских инцидентах». Господин Маск назвал обвинения «кампанией грязных трюков».