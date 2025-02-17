Налоговое управление США уволит 15 тыс. человек после проверки ведомством Маска

Налоговое управление США (IRS) намерено уволить тысячи сотрудников, сообщает AP. Соответствующее решение было принято сразу после визита сотрудника Департамента эффективности госуправления (DOGE).

По данным агентства, речь идет о сотрудниках на испытательном сроке, которые еще не успели заключить полноценное трудовое соглашение. Расторжение трудовых договоров с ними может произойти уже на этой неделе.

Ни в Белом доме, ни в Налоговом управлении эту информацию не комментируют. При этом источники ABC News утверждают, что работы лишатся около 15 тыс. сотрудников IRS, находящихся на испытательном сроке. По словам источника телеканала, попадающие под сокращение люди не связаны напрямую с обработкой налоговых деклараций, так что расставание с ними не должно сказаться на работе IRS.

Телеканал отмечает, что сотрудник DOGE прибыл в штаб-квартиру Налогового управления США в минувший четверг, чтобы проинспектировать техническое оснащение IRS, а также выяснить, как проводятся аудиты налоговой службы.

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Кирилл Сарханянц