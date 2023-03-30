В Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды «Алмида Финанс», похитивших 137 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении десяти жителей Кубани и Адыгеи, которые организовали финансовую пирамиду «Алмида Финанс» и похитили у жителей более 137 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Филиалы «Алмида Финанс» работали в Краснодаре и других городах и районных центрах Кубани. С марта 2013 года по июль 2014 года подсудимые украли деньги, которые граждане инвестировали на специально разработанный сайт через электронный обменник. Жителям сообщали, что их деньги участвуют в высокодоходных финансовых операциях, которые принесут им прибыль. На самом же деле средства никуда не направлялись, а проценты выплачивались за счет новых клиентов организации. В 2014 году выплаты прекратились.

В отношении десяти организаторов финансовой пирамиды и исполнителей их поручений было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 и ч.4 ст.159 УК РФ. Оно насчитывает более 200 томов, судом допрошены более 500 потерпевших.

Главному организатору удалось скрыться от следствия. Каждого из трех его помощников - Алексея Руденко, Александра Старкова и Наталью Михайленко лишили свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колониях общего режима и ограничением свободы на один год. Их взяли под стражу в зале суда. Остальным семи сотрудникам организации, выполнявшим указания руководства, назначили шесть лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком пять лет.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на более чем 55 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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