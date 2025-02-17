Обманутой мошенниками пенсионерке из Стерлитамака выплатят около 3 млн рублей

Семикаракорский районный суд Ростовской области взыскал в пользу 71-летней жительницы Стерлитамака около 3 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2023 года пострадавшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции и кредитных организаций, и убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет». Введенная в заблуждение пенсионерка перечислила около 3 млн руб. на расчетные счета двух жителей Ростовской области, передавших данные своих банковских карт мошенникам.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании похищенного, а также процентов за пользование чужими средствами с владельцев счетов.

Майя Иванова