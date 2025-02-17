«Ростех» купил долю в разработчике ИИ-решений для диагностики рака

Дочерняя структура «Ростеха» — холдинговая компания АИС купила 25% в уставном капитале компании OneCell, занимающейся разработкой технологий на базе ИИ для диагностики онкологических заболеваний. Об этом говорится в пресс-релизе (pdf.) «Ростеха».

OneCell специализируется на цифровом анализе биоматериалов онкобольных с использованием ИИ. Система способна анализировать образцы в реальном времени, обрабатывая до 20 тыс. микрофотографий в минуту. Это помогает повышать точность диагностики для выбора правильного курса лечения, отметили в «Ростехе».

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что спрос на исследования с использованием технологий OneCell настолько высок, что очередь расписана до конца 2025 года. «В перспективе данная технология способна стать основой национального цифрового диагностического контура в рамках федерального проекта по цифровизации паталогической анатомии»,— добавил он.

В компании считают, что объединение компетенций «Ростеха» и OneCell позволит существенно улучшить диагностику онкологических заболеваний и предоставит медикам, пациентам и системе здравоохранения в целом передовые цифровые инструменты.

Подробнее о рынке ИИ-решений в медицине — в материале «Ъ».