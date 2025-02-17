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Строительство производства инструментов за 3 млрд рублей начали в Дзержинске

На территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области начали строительство производства твердосплавного инструмента. Как сообщили в региональном правительстве, ООО «Аксис» (бывшее «НПО «Красный Октябрь», входит в группу компаний «Инструмент») намерено вложить в проект более 3 млрд руб. и создать 442 рабочих места.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Комплекс будет состоять из трех корпусов, завершить строительство первого из них рассчитывают в 2025 году. После завершения всех этапов проекта объем производства составит около 1,5 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в 2019 году «Красный октябрь» намеревался построить производство металлорежущего инструмента к 2023 году. На тот момент параметры проекта предусматривали 150 млн руб. инвестиций и 50 рабочих мет. В 2022 году объем инвестиций в этот проект увеличился до 400 млн руб.

Галина Шамберина

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