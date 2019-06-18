Нижегородский «Красный Октябрь» построит производственный комплекс за 150 млн рублей

Научное производственное объединение «Красный Октябрь» (Нижний Новгород, производство промышленного инструмента «Аксис») к 2023 году намерено построить в регионе производственно-складской комплекс в рамках инвестиционного проекта. Объем инвестиций составит 150 млн руб., будет создано около 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба областного правительства.

Площадку планируется разместить в черте города или в непосредственной близости. Инвестпроект направлен на развитие импортозамещения в области производства металлорежущего инструмента, для его реализации было подписано соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НПО “Красный Октябрь”» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2016 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля скобяными изделиями. Директором предприятия и бенефициаром является Артем Малов, которому также принадлежат ООО «Инструмент» и ООО «Торгпроект». По итогам 2017 года при выручке в 133 тыс. руб. прибыль компании составила 105 тыс. руб.

Анастасия Еремина