В Кировском и Московском районах Казани отремонтировали 47 домов в 2024 году

В Кировском и Московском районах Казани в 2024 году провели капитальный ремонт 47 многоквартирных домов, улучшив условия проживания более 8,5 тыс. жителей. Об этом сообщил глава администрации районов Владимир Жаворонков на аппаратном совещании.

В ходе ремонта были обновлены фасады, инженерные системы, кровли и входные группы домов.

В 2024 году введено в эксплуатацию 9 новых домов общей площадью 122 тыс. кв. м на 1627 квартир.

На данный момент выдано разрешение на строительство еще 19 объектов, рассчитанных на 5445 квартир общей площадью более 430 тыс. кв. м. Семь из этих домов планируется ввести в эксплуатацию уже в 2025 году.

Господин Жаворонков также отметил, что в ближайшие годы крупная застройка планируется на территории АО «Сантехприбор», а также по улицам Васильченко и Мухамедьярова.

Анар Зейналов