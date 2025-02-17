Сбербанк подал новый иск к Clearstream и Euroclear на 53,7 млрд рублей

Сбербанк (MOEX: SBER) 14 февраля подал в Арбитражный суд Москвы иск в адрес Clearstream Banking и Euroclear Bank. Сумма иска 53,7 млрд руб.

Суть требований не уточняется. Третьим лицом в рамках иска указано АО «НКО "Национальный расчетный депозитарий"», передает ТАСС.

Между Сбербанком и Euroclear Bank было заключено соглашение, по которому российский банк в 2003 и 2018 годах открыл в бельгийской кредитной организации три счета для хранения валюты и ценных бумаг клиентов. В 2022 году на фоне санкций Euroclear Bank заблокировал эти счета.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд руб. в пользу «Сбера». В декабре московский арбитраж взыскал с депозитария в пользу российского банка еще более $23 млн.