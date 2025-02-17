На улице Тамбасова в Петербурге тушили восемь горящих строительных бытовок

Десять специалистов службы спасателей и две машины спецтехники тушили утренний пожар в Красносельском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Тамбасова, д. 5 поступил на пульт дежурного «01» в 07:29, сообщили 17 февраля в региональном ГУ МЧС.

Было установлено, что в комплексе из восьми строительных бытовок, размером 2х3 м каждая, происходило горение на общей площади 12 кв. метров.

Пожар удалось ликвидировать спустя полчаса. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в службе спасателей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура начала проверку после пожара в двухэтажном здании кафе в поселке Усть-Луга, в результате которого пострадали шесть человек. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Андрей Цедрик