Захарова ответила на призыв главы МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв главы эстонского МИДа Маргуса Цахкна «загнать в угол» президента Владимира Путина. По словам госпожи Захаровой, Россия уже находится в отличной позиции для маневра.

«Боюсь свести еще одного натовского "геометрика" с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем — 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что "загнали"»,— написала дипломат в Telegram.

Господин Цахкна на прошлой неделе в интервью украинскому Telegraf заявил, что «нужно ослаблять Путина» и усиливать давление на Россию, в том числе посредством ужесточения санкций. Он выразил недоумение, что президент США Дональда Трамп «не усилил позиции Украины».

Обеспокоенность по поводу участия Европы в обсуждении урегулирования российско-украинского конфликта возникла после того, как господин Трамп 12 февраля созвонился с президентом России. Он также планирует скоро провести с ним встречу. Он заверил, что Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс по Украине. По данным «Ъ», первая встреча по Украине с участием российской официальной делегации (не первых лиц) должна пройти в Эр-Рияде завтра, 18 февраля.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».