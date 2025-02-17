Эльвира Набиуллина посетит форум по кибербезопасности в Екатеринбурге

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина приедет в Екатеринбург для участия в форуме «Кибербезопасность в финансах», следует из программы мероприятия. Ее участие заявлено в двух сессиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

19 февраля она будет модерировать сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий», а 20 февраля станет спикером на сессии «Финал Молодежной программы Уральского форума: старт великих идей».

Форум «Кибербезопасность в финансах» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 февраля. На нем будут обсуждаться тенденции и вызовы в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритеты и перспективы развития киберустойчивости финансовых организаций.

Напомним, в феврале 2024 года на предыдущем мероприятии форума Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ хочет ввести лимит на внесение наличных на токенизированные карты в банкомате с карт и приложений в рамках борьбы с кибермошенничеством.

Ирина Пичурина