Эльвира Набиуллина посетит форум по кибербезопасности в Екатеринбурге
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина приедет в Екатеринбург для участия в форуме «Кибербезопасность в финансах», следует из программы мероприятия. Ее участие заявлено в двух сессиях.
Эльвира Набиуллина
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
19 февраля она будет модерировать сессию «Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий», а 20 февраля станет спикером на сессии «Финал Молодежной программы Уральского форума: старт великих идей».
Форум «Кибербезопасность в финансах» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 21 февраля. На нем будут обсуждаться тенденции и вызовы в сфере обеспечения информационной безопасности, приоритеты и перспективы развития киберустойчивости финансовых организаций.
Напомним, в феврале 2024 года на предыдущем мероприятии форума Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ хочет ввести лимит на внесение наличных на токенизированные карты в банкомате с карт и приложений в рамках борьбы с кибермошенничеством.