В Новороссийске 17 февраля пройдут учения по отражению атак ВСУ

В городе-герое 17 февраля в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 продолжатся боевые учения в акватории морского порта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Дежурные силы Новороссийской ВМБ проведут боевые учения по отражению нападения БПЛА и безэкипажных катеров в акватории морского порта. Жителей и гостей города-героя предупреждают, что во время учений с молов Военной гавани будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки. Звуки стрельб будут слышны в городе. Граждан просят сохранять спокойствие.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что накануне вечером 16 февраля в небе над Краснодарским краем было сбито три БПЛА. О звуках взрывов сообщали и в новороссийских пабликах. По уточнению министерства обороны России на утро 17 февраля, за ночь над Крымом, Черным и Азовским морями силами ПВО было сбито 60 беспилотников. Также, согласно данным оборонного ведомства, над акваторией Азовского моря сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

Алена Воробьева