В суды Тюменской области пытались пронести 73 единицы оружия в 2024 году

В течение 2024 года в суды Тюменской области жители пытались пронести 73 единицы оружия — среди них 21 единица газового и травматического оружия, 27 электрошоковых устройств, 25 боеприпасов, сообщили в пресс-службе судебных приставов порталу 72.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, было изъято 1669 предметов, угрожающих безопасности окружающих, например, ножницы и пилочки. Все они могли угрожать здоровью судей и других участников процесса.

Напомним, в прошлом году судебные приставы изъяли свыше 14 тыс. запрещенных предметов у граждан, с которыми они пытались пройти в суды Свердловской области, в том числе более 100 единиц огнестрельного оружия.

Ирина Пичурина