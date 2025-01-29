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В уральские суды за год пытались пронести свыше 100 единиц огнестрельного оружия

Судебные приставы управления по организации обеспечения установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) изъяли свыше 14 тыс. запрещенных предметов у граждан, с которыми они пытались пройти в суды Свердловской области, сообщили в региональном ГУФССП.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди изъятого из того, что жители собирались пронести в здания региональных судов — более 100 единиц огнестрельного оружия, свыше 735 единиц газового оружия и 2046 колющих и режущих предметов.

Ирина Пичурина

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