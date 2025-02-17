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Коммерсантъ FM
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Премиальные апартаменты не находят покупателей

Конъюнктура

В январе 2025 года продажи премиальных апартаментов в Москве сократились в четыре раза год к году, до 200 кв. м, подсчитали в Tekta Group. Их доля в общем объеме продаж в премиальном сегменте сократилась до 1%, еще два года назад на такие лоты приходилось около 10–15%, уточняют в компании. Осенью 2024 года мэрией Москвы был введен мораторий на строительство апартаментов, что сильно отразилось на их продажах, отмечает коммерческий директор Tekta Group Елизавета Савостьянова. По ее словам, из-за неоднозначного правового статуса такой недвижимости квартиры выглядят более надежным вложением средств.

София Мешкова

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