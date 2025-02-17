Пермский производитель систем для двигателей отчитался об убытке за 2024 год

АО «ОДК-СТАР» опубликовало отчетность за прошлый год. Как следует из документа, чистый убыток общества за отчетный период составил более 531,8 млн руб. (2023 год компания закончила с чистой прибылью 72,368 млн руб.). При этом выручка предприятия увеличилась почти на 3 млрд руб., составив 12,41 млрд руб. (9,521 млрд руб. в 2023 году). Ее убыток от продаж составил 313,99 млн руб., в предыдущем году прибыль по этому показателю зафиксирована на уровне 282,3 млн руб. Дебиторская задолженность АО «ОДК-СТАР» возросла с 4,589 млрд руб. до 7,152 млрд руб., при этом основная ее часть приходится на связанные стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отмечается в отчете, отрицательный финансовый результат связан в том числе со снижением платежей со стороны потребителей продукции. При этом АО вынуждено было расплачиваться с собственными поставщиками, привлекая для этого кредитные средства. В документе указывается также, что предприятие не полностью выполнило производственную программу в связи со срывом поставок оборудования из-за загруженности заводов-изготовителей. Кроме того, «ОДК-СТАР» несет расходы на реализацию инвестиционной программы. По итогам текущего года предприятие планирует нарастить объем реализации продукции до уровня 13,7 млрд руб. и получить чистую прибыль в размере 249,6 млн руб.