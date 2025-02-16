Президент Финляндии: Украину нужно перевооружить во время мирных переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о двух этапах урегулирования конфликта на Украине. В первую фазу — в момент предварительных переговоров — необходимо перевооружить Украину, а также оказать давление на Россию, сказал он на Мюнхенской конференции. Так Киев сможет участвовать в мирных соглашениях с позиции силы, считает господин Стубб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Matthias Schrader / AP Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Matthias Schrader / AP

«Это (давление.— "Ъ") означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы… Эта фаза, мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее,— это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом»,— сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, он отметил, что европейцам еще предстоит оправиться от шока, который был вызван речами представителей США, пишет Ilta Sanomat. Он добавил, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не стоит недооценивать как переговорщика.

В понедельник главы государств и правительств стран Европы проведут экстренный саммит по Украине. Цель встречи — сформулировать общую позицию по заявлениям Вашингтона о том, что страны ЕС не будут участвовать в мирных переговорах о прекращении боевых действий на Украине.