На трассе М4-«Дон» погиб водитель иномарки после ее столкновения с двумя грузовиками
На федеральной трассе М4-«Дон» произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Volvo столкнулся с двумя большегрузами. Об этом сообщила пресс-служба донской Госавтоинспекции. Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель иномарки.
Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области
По предварительным данным, 58-летний автомобилист неправильно рассчитал дистанцию до движущегося попутно грузовика SITRAK и врезался в него. Затем легковую машину отбросило на «КамАЗ», который двигался в том же направлении.
Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи госпитализировала водителя Volvo. От полученных ран он скончался в больнице.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что на трассе в донском регионе погибли водитель и пассажир автомобиля Skoda. Это произошло из-за лобового столкновения иномарки с грузовиком.