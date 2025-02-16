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На трассе М4-«Дон» погиб водитель иномарки после ее столкновения с двумя грузовиками

На федеральной трассе М4-«Дон» произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Volvo столкнулся с двумя большегрузами. Об этом сообщила пресс-служба донской Госавтоинспекции. Уточняется, что в результате столкновения погиб водитель иномарки.

Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГАИ по Ростовской области

По предварительным данным, 58-летний автомобилист неправильно рассчитал дистанцию до движущегося попутно грузовика SITRAK и врезался в него. Затем легковую машину отбросило на «КамАЗ», который двигался в том же направлении.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи госпитализировала водителя Volvo. От полученных ран он скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что на трассе в донском регионе погибли водитель и пассажир автомобиля Skoda. Это произошло из-за лобового столкновения иномарки с грузовиком.

Дмитрий Ковалевский

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