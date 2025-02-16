Водитель и пассажир Skoda погибли в столкновении с грузовиком на донской трассе
На 43 км трассы Миллерово — Вешенская в Кашарском районе Роствоской области столкнулись Skoda Yeti и большегруз «МАЗ» с полуприцепом и прицепом. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте — информирует пресс-служба донской Госавтоинспекции.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Полицейские устанавливают детали случившегося.
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