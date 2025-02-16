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Водитель и пассажир Skoda погибли в столкновении с грузовиком на донской трассе

На 43 км трассы Миллерово — Вешенская в Кашарском районе Роствоской области столкнулись Skoda Yeti и большегруз «МАЗ» с полуприцепом и прицепом. Водитель и пассажир иномарки скончались на месте — информирует пресс-служба донской Госавтоинспекции.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Полицейские устанавливают детали случившегося.

Накануне Chevrolet Cruze сбил женщину на пешеходном переходе в Таганроге. Пострадавшую доставили в больницу с травмами.

Дмитрий Ковалевский

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