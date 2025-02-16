США хотят знать, на что ЕС готов пойти ради безопасности Украины

США отправили странам Евросоюза просьбу подготовить предложения по гарантиям безопасности для Украины. Вашингтон спрашивает у европейских стран о том, какие меры они могут предложить, но и уточняют, что потребуется от Соединенных Штатов, пишет Reuters.

Всего анкета насчитывает шесть вопросов. Один из них, согласно публикации Reuters, звучит так: «Какие, если таковые имеются, требования к поддержке со стороны США ваше правительство сочтет необходимыми для своего участия в этих соглашениях по безопасности? В частности, какие краткосрочные и долгосрочные ресурсы вы считаете необходимыми от США?».

В документе также задается вопрос, какие европейские или третьи страны могли бы участвовать в гарантиях безопасности для Украины и будут ли они готовы направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования. Также в анкете спрашивается мнение стран о численности войск, которые гипотетически могли бы быть развернуты на Украине, и о сроке их размещения.

Странам также был задан вопрос о том, к каким действиям союзники должны быть готовы в случае, если боевые действия возобновятся. Другой вопрос касается мер, которые готовы принять европейские власти для ужесточения санкций в отношении России.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Россия и США "поработают вместе"».