Липецкий депутат попал под домашний арест за обман клиентов турагентства

Октябрьский райсуд Липецка отправил на два месяца под домашний арест депутата местного областного совета Анатолия Емельянова (ЛДПР). Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ходатайство следствия о заключении его под стражу было отклонено.

Региональное управление Следственного комитета России подозревает Анатолия Емельянова в мошенничестве (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). По версии следствия, подконтрольное депутату турагентство в начале прошлого года не исполнило свои обязательства по организации зарубежных туров перед клиентами из Липецкой и Московской областей. Ущерб в Следственном комитете оценивают в 2,7 млн руб. В ведомстве отметили, что имеют доказательства получения депутатом денег от туристов напрямую и через подконтрольных лиц.

Перед допросом в Следственном комитете 6 февраля Анатолий Емельянов говорил «Ъ», что следствие проверяет деятельность турагентства, которое ему не принадлежит. По данным «Ъ», речь идет об агентстве «Всетурскидки РФ». Согласно его сайту, услуги клиентам представляют индивидуальные предприниматели Зина Емельянова, Никита Кичапин и ООО «Центр недвижимости и права», директором которого является Ольга Емельянова.

Сергей Толмачев, Воронеж