Уоррен Баффетт распродает акции американских банков

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в последние три месяца 2024 года сократила свои доли в некоторых крупнейших банках США.

Как следует из уведомлений инвесткомпании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), в последнем квартале года Berkshire Hathaway продала 73% своих ценных бумаг в Citigroup. Это 40,6 млн акций на сумму в $2,4 млрд. Кроме того, Berkshire продолжил избавляться от бумаг Bank of America. За три месяца он продал 95 млн акций банка, снизив свою долю до 8,9%. А долю в Capital One конгломерат снизил почти на 20%, продав 1,7 млн акций банковской группы.

На протяжении большей части 2024 года компания Уоррена Баффетта активно избавлялась от акций Apple, однако в последнем квартале года дополнительных продаж акций производителя iPhone не последовало. Единственным же новым объектом вложением средств финансового конгломерата стал производитель пива Constellation Brands. В него Berkshire инвестировал $1,2 млрд.

Кирилл Сарханянц