Trump Media завершила год с убытком на $400 млн

Trump Media & Technology Group, владеющая социальной сетью Truth Social, завершила 2024 год с чистым убытком в размере $400,9 млн. Годом ранее убыток компании составлял $58,2 млн, следует из ее финансового отчета. В своем заявлении Trump Media отмечает, что рост убытков связан с судебными издержками, которые компания понесла после слияния с Digital World Acquisition Corp. «из-за препятствий со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам в бытность правления президента Байдена». Кроме того, «изменение соглашения о разделе доходов с рекламным партнером привело к снижению продаж», говорится в заявлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Продажи Trump Media по итогам прошлого года составили всего $3,6 млн, что на 12% ниже показателя за 2023 год. Такие ключевые для социальных сетей метрики, как количество ежемесячно активных пользователей и уровень дохода от одного пользователя, Trump Media не раскрывает. Согласно заявлению, это «потенциально может отвлечь внимание компании от стратегической оценки прогресса и роста ее бизнеса».

Акции Trump Media росли в цене в 2024 году на фоне успешной избирательной кампании Дональда Трампа. Однако с начала этого года котировки акций компании снизились на 11%. После публикации финансовой отчетности акции компании дешевеют на внебиржевых торгах на 1%.

Кирилл Сарханянц