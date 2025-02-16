В Ульяновске из-за снегопада дорожников перевели на «усиленный режим работы»

Глава Ульяновска Александр Болдакин в воскресенье сообщил в своем Telegram-канале, что в связи со снегопадом дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба мэрии, мэр Ульяновска поручил МБУ «Дорремстрой» нарастить темпы очистки городской территории.

Днем 16 февраля на улицах работает 62 единицы техники, уточнила пресс-служба, добавив, что вывоз снега организован с трех мест — площади Соборной, улиц Дворцовой, Ленина и Гончарова.

Раньше, при прежних главах города, после обильных снегопадов на уборку города выводилось от 150 до 200 единиц техники. По данным прокуратуры, в 2013 году в УМУС «АТП по уборке города» (которое в то время занималось содержанием дорог Ульяновска) числилось на балансе 185 единиц спецтехники, в сложных погодных условиях на улицы города выводилось при содействии предприятий до 200 единиц ¬техники.

Год назад губернатор региона Алексей Русских раскритиковал работу городской власти по уборке города. Мэр Ульяновска Александр Болдакин докладывал, что для уборки города «сил и средств достаточно» (в пиковый период снегопадов тогда, 21 января 2024 года, на уборку направлялись 82 единицы спецтехники), на что губернатор заявил, что этого явно недостаточно, и для вывоза снега требуется в 10 раз больше КамАЗов. Он потребовал «на будущее» разобраться в причинах и обеспечить эффективную и своевременную уборку города.

Однако год спустя, в декабре 2024 года, прокуратура Ульяновской области направила господину Болдакину предостережение о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, указав, что в подведомственном мэрии Ульяновска МБУ «Дорремстрой» отсутствует необходимое количество спецтехники и профильных работников в том числе водителей и дворников, задействованных в уборке и вывозе снега с улиц областного центра.

Сергей Титов, Ульяновск