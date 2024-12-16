Мэру Ульяновска объявили предостережение в связи с плохой уборкой снега

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения установила, что в подведомственном мэрии Ульяновска МБУ «Дорремстрой» отсутствует необходимое количество специализированной техники, а также профильных работников, в том числе водителей и дворников, задействованных в уборке и вывозе снега с улиц областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ульяновска Фото: мэрия Ульяновска

В понедельник пресс-служба мэрии сообщила, что на уборке снега с дорог задействовано 58 единиц спецтехники МБУ «ДОрремстрой», в то же время раньше во время снегопадов на уборку снега выходило по 150 единиц спецтехники и более.

«В связи с изложенным 16 декабря заместитель прокурора Ульяновской области Максим Гришин объявил главе Ульяновска Александру Болдакину предостережение о недопустимости нарушения закона при содержании автомобильных дорог областного центра в зимний период, предупредив об установленной законом ответственности», — сообщило ведомство в официальном пресс-релизе.

Андрей Васильев, Ульяновск