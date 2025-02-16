Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП с автобусом во Всеволожском районе

Дорожная авария со смертельным исходом произошла вечером 15 февраля на 13-м километре трассы Осиновая Роща — Магистральная во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля «Крайслер» не справился с управлением, в результате чего машина выехала «на встречку» и столкнулась с рейсовым автобусом ЛиАЗ № 433.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия. Также пострадал один из пассажиров автобуса — 17-летнего молодого человека госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что устроившего смертельное ДТП под Волховом водителя лесовоза отправили в изолятор.

Дарья Астанина