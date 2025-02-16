Российские войска отразили три контратаки ВСУ на курском направлении за сутки

За прошедшие сутки потери ВСУ в Курской области составили 230 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты американская Bradley, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА. Отражены три контратаки ВСУ подразделением группировки войск «Север». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе наступательных действий «Север» нанесла поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово.

Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника Украины в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

В общий состав потерь ВСУ вошли 61 тыс. солдат противника, 365 танков, 273 боевые машины пехоты, 219 бронетранспортеров, 1 886 боевых бронированных машин, 1 994 автомобиля, 441 артиллерийское орудие, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО. Кроме того, было уничтожено 48 единиц инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерная разведывательная машина, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

14 февраля ВСУ лишились более 290 человек на курском направлении.

Анна Швечикова