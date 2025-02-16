НКПХ проиграл иск о списании аварийного бомбоубежища в Новороссийске

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Новороссийскому комбинату хлебопродуктов (НКХП) в иске к региональному управлению Росимущества о списании аварийного защитного сооружения гражданской обороны на 300 человек. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Спорным объектом является убежище №3 (отдельно стоящий склад грузов длительного хранения). Владелец склада — Российская Федерация.

В конце ноября 2024 года там провели инвентаризацию, в акте сказано, что убежище не соответствует нормативным требованиям, поскольку полностью затоплено. При этом восстановление склада признано технически и экономически нецелесообразным. В НКХБ отмечают, что находящиеся на территории завода два других защитных сооружения при необходимости смогут полностью обеспечить укрытие большей части работающей смены.

Несмотря на наличие договора между НКХП и Росимуществом, предусматривающем проведение мероприятий по списанию объекта, суд указал, что подобные решения находятся в компетенции комиссии МЧС России. В своем решении инстанция отметила, то, что ответчик выполняет полномочия собственника защитных сооружений, не отменяет установленного законом порядка поставки и снятия таких объектов с учета.

По данным «СПАРК Интерфакс», ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» зарегистрировано в 1996 году в Новороссийске. Основным видом деятельности завода является хранение и складирование зерна. Половина (50,99%) доля в уставном капитале НКХП принадлежат московскому АО «Объединенная зерновая компания», долей в 35,36% владеет «Деметра-Холдинг», еще 0,0799% — у Юрия Медведева. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млрд руб.

Татьяна Ручкина