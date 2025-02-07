В ООН предупредили о риске эскалации в ДРК и призвали принять «срочные меры»

Конфликт на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) может выйти за пределы страны, если не будут приняты срочные меры. Об этом верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк предупредил на чрезвычайном заседании Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в ДРК, которое проходит в Женеве в пятницу. Он призвал членов заседания принять «срочные меры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arlette Bashizi / Reuters Фото: Arlette Bashizi / Reuters

«Если ничего не предпринять, для жителей восточной части ДРК, а также (людей.— "Ъ") за пределами страны худшее еще впереди»,— сказал Фолькер Тюрк (цитата по Reuters). Он призвал всех, кто располагает возможностями для урегулирования ситуации, «срочно принять меры, чтобы положить конец этой трагической ситуации».

Представители ДРК, в свою очередь, обратились к международному сообществу с просьбой помочь прекратить поддержку вооруженных группировок, которые действуют на территории конголезской республики. «Необходимо срочно оказать международное давление, чтобы Руанда прекратила поддержку вооруженных группировок и как можно скорее ушла с конголезской территории»,— сказал официальный представитель правительства ДРК Патрик Муйайя на заседании.

Чрезвычайное заседание ООН по ситуации в ДРК инициировали 3 февраля власти ДР Конго. Они призывали СПЧ ООН провести срочное расследование массовых нарушений прав человека, которые, по их словам, были совершены поддерживаемыми Руандой повстанцами М23 в восточной части Конго.

«Движение М23», состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию. Постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу.

Подробнее о происходящем в Конго — в материале «Ъ» «Конголезский восток — дело громкое».

Анастасия Домбицкая