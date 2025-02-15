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Устроившего смертельное ДТП под Волховом водителя лесовоза отправили в изолятор

Полиция на основании статьи 91 УПК РФ задержала 61-летнего водителя лесовоза, ставшего участником смертельной аварии с автобусом, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сейчас мужчина находится в изоляторе.

ДТП случилось утром 14 февраля на 21 километре автодороги «Паша — Часовинское-Кайвокса». Водитель лесовоза «МАЗ» с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом.

В результате столкновения 59-летний водитель автобуса скончался, еще две женщины-пассажирки были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Андрей Маркелов

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