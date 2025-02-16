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В Курской области в ходе обстрела ранен 67-летний мужчина

67-летний мужчина получил ранения во дворе своего дома, рассказал в своем Telegram-канале Александр Хинтшейн. Под огонь попал поселок Коренево Курской области.

Мужчину с осколочными и акубаротравмой доставили в Рыльскую центральную районную больницу, где оказали необходимую помощь. Затем пенсионера планируют перевезти для дальнейшего лечения в Курскую областную больницу.

В результате обстрела пострадали газовая труба и электропровод, повреждены фасад и забор административного здания, а также выбиты стекла в нескольких домах. В ближайшее время планируется закрыть тепловой контур для установки новых оконных блоков.

Ранее в Суджанском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ съемочной группы «Первого канала» был ранен оператор.

Анна Швечикова

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