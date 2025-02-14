В Курской области из-за атаки ВСУ ранен оператор «Первого канала»

В Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области атаке дрона ВСУ подверглась съемочная группа «Первого канала», в результате ранен оператор Юрий Шолмов. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму. Сейчас он находится в Курской облбольнице, а его состояние оценивается как удовлетворительное. После консилиума врачей, по просьбе пострадавшего, его решили направить на лечение в Москву.

Черкасская Конопелька находится в 14 км к юго-востоку от Суджи. Из открытых источников следует, что Юрий Шолмов работает на «Первом канале» более 17 лет. Он женат и имеет двоих детей.

Егор Якимов