За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 133 боеприпаса
За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской по меньшей мере 133 боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в рамках ежедневной сводки обстрелов. Один человек погиб, один ранен, ряд домов, единиц транспорта и предприятий в населенных пунктах региона получили повреждения.
- В Белгородском районе по поселкам Дубовое и Малиновка, селам Нехотеевка, Отрадное, Черемошное, Щетиновка, Ясные Зори, а также хутору Церковный выпустили четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов, зафиксированы атаки 19 дронов, 11 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены три частных дома, один автомобиль и сельхозпредприятие.
- В Борисовском районе БПЛА ударил по селу Зозули, село Цаповка обстреляли десятью боеприпасами.
- В Валуйском округе город Валуйки, поселок Дальний, села Борки, Долгое, Колыхалино, Конопляновка, Кукуевка, Логачевка, Новопетровка, Пристень и Шелаево атакованы 22 БПЛА, шесть из которых были сбиты. В селе Кукуевка дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего погиб мирный житель. Зафиксированы повреждения 11 частных домов, 11 машин, трактора и объекта торговли.
- В Волоконовском районе по селам Борисовка, Голофеевка, Грушевка, Новое и Коновалово, а также хутору Екатериновка ударили семь дронов ВСУ, три из них сбила система ПВО. В селе Новое есть раненый — FPV-дрона ударил по гаражу. Сам гараж и легковой автомобиль получили повреждения.
- В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Почаево выпустили 19 боеприпасов в ходе шести обстрелов, по населенным пунктам ударили семь дронов, четыре из них были сбиты системой ПВО. Повреждения получили автомобиль и оборудование на территории одного из предприятий.
- Над Красногвардейским районом система ПВО сбила беспилотник. Повреждена ЛЭП, аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения в селе Лазареново и хуторе Юрков.
- В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка и Репяховка ВСУ выпустили два снаряда, также по населенным пунктам ударили пять БПЛА, один из них сбила система ПВО.
- Над Прохоровским районом ПВО сбила четыре дрона самолетного типа.
- Над Старооскольским горокругом ПВО сбила 17 БПЛА самолетного типа. Повреждены шесть частных домов.
- Над Чернянским районом ПВО сбила два БПЛА самолетного типа.
- В Шебекинском округе по селам Архангельское, Белянка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин выпустили пять артснарядов в ходе двух обстрелов и девять дронов, семь из них были сбиты. На участке автодороги Графовка — Ивановка дрон ударил по машине, в селе Муром от попадания снаряда разрушена кровля частного дома.
Вчера Вячеслав Гладков сообщал об атаках региона по меньшей мере 131 боеприпасом, в том числе с беспилотников. Пять человек было ранено, один погиб, ряд объектов в разных населенных пунктах региона получил повреждения.
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