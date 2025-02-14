За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 133 боеприпаса

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской по меньшей мере 133 боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в рамках ежедневной сводки обстрелов. Один человек погиб, один ранен, ряд домов, единиц транспорта и предприятий в населенных пунктах региона получили повреждения.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое и Малиновка, селам Нехотеевка, Отрадное, Черемошное, Щетиновка, Ясные Зори, а также хутору Церковный выпустили четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов, зафиксированы атаки 19 дронов, 11 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены три частных дома, один автомобиль и сельхозпредприятие.

В Борисовском районе БПЛА ударил по селу Зозули, село Цаповка обстреляли десятью боеприпасами.

В Валуйском округе город Валуйки, поселок Дальний, села Борки, Долгое, Колыхалино, Конопляновка, Кукуевка, Логачевка, Новопетровка, Пристень и Шелаево атакованы 22 БПЛА, шесть из которых были сбиты. В селе Кукуевка дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего погиб мирный житель. Зафиксированы повреждения 11 частных домов, 11 машин, трактора и объекта торговли.

В Волоконовском районе по селам Борисовка, Голофеевка, Грушевка, Новое и Коновалово, а также хутору Екатериновка ударили семь дронов ВСУ, три из них сбила система ПВО. В селе Новое есть раненый — FPV-дрона ударил по гаражу. Сам гараж и легковой автомобиль получили повреждения.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Дроновка, Замостье, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Почаево выпустили 19 боеприпасов в ходе шести обстрелов, по населенным пунктам ударили семь дронов, четыре из них были сбиты системой ПВО. Повреждения получили автомобиль и оборудование на территории одного из предприятий.

Над Красногвардейским районом система ПВО сбила беспилотник. Повреждена ЛЭП, аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения в селе Лазареново и хуторе Юрков.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка и Репяховка ВСУ выпустили два снаряда, также по населенным пунктам ударили пять БПЛА, один из них сбила система ПВО.

Над Прохоровским районом ПВО сбила четыре дрона самолетного типа.

Над Старооскольским горокругом ПВО сбила 17 БПЛА самолетного типа. Повреждены шесть частных домов.

Над Чернянским районом ПВО сбила два БПЛА самолетного типа.

В Шебекинском округе по селам Архангельское, Белянка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин выпустили пять артснарядов в ходе двух обстрелов и девять дронов, семь из них были сбиты. На участке автодороги Графовка — Ивановка дрон ударил по машине, в селе Муром от попадания снаряда разрушена кровля частного дома.

Вчера Вячеслав Гладков сообщал об атаках региона по меньшей мере 131 боеприпасом, в том числе с беспилотников. Пять человек было ранено, один погиб, ряд объектов в разных населенных пунктах региона получил повреждения.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Мария Старикова