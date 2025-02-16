В центре Екатеринбурга до лета перекроют движение по мосту из-за стройки тоннеля

В центральной части Екатеринбурга около цирка с 24 февраля на длительный срок перекроют движение по нечетной стороне моста по ул. Куйбышева по направлению от ул. Горького к ул. 8 Марта. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Движение закрыто в связи с проведением работ по строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева в районе моста через реку Исеть. Движение автотранспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится»,– говорится в сообщении мэрии.

Ограничения будут действовать с 24 февраля по 10 июня 2025 года. Подрядчиком работ выступает компания «ГУДСР».

Напомним, длина планируемого тоннеля для пешеходов составит 87 м. Он появится на обновленной набережной Исети, в тоннель можно будет спустится рядом с мостом.