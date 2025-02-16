Ночью в Ростове работали 130 единиц коммунальной техники

Для обработки тротуаров и дорог от наледи в Ростове минувшей ночью работала 131 спецмашина. Об этом в своем Telegram-канале написал и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.

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Накануне в донской столице объявили режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Он продлится до 21 февраля. Господин Скрябин посчитал, что дороги и пешеходные дорожки плохо очищены от снега и обработаны от наледи и порекомендовал подрядчика работать более эффективно.

По прогнозам синоптиков, до обеда 16 февраля в Ростове ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, а таже гололед с изморозью в сочетании с сильным ветром до 15–18 м/c.

Дмитрий Ковалевский