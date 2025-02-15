Александр Скрябин объявил в Ростове режим повышенной готовности из-за непогоды

Сегодня, 15 февраля, на внеочередном заседании в Ростове-на-Дону городской комиссиии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) было принято решение о введении режима повышенной готовности, сообщил в своем Telegram-канале и. о. главы администрации города Александр Скрябин. Он уточнил, что такой режим будет действовать в донской столице по 21 февраля.

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«Это связано с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями», – написал градоначальник. – Заместителю по ЖКХ Марченко С.В., главам районов поручил обеспечить готовность коммунальных служб для оперативного реагирования на ухудшение погодных условий».

Александр Скрябин подчеркнул, что службам надо оперативно реагировать на ухудшение погоды. Он заметил, что тротуары в Ростове плохо очищены и обработаны от наледи. «Перелайте подрядчику, что снег и наледь надо устранять более эффективно», – добавил и. о. главы администрации города. И посоветовал ростовчанам быть осторожными на улицах. .

По прогнозам синоптиков, уже этой ночью и до обеда 16 февраля в Ростове ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, а таже гололед с изморозью в сочетании с сильным ветром 15–18 м/c.

Владимир Андреев