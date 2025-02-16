На дорогах Казани за сутки 5 человек пострадали в ДТП

За прошедшие сутки в Казани произошло четыре аварии с пятью пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди инцидентов: наезд на припаркованные автомобили из-за нарушения скорости и два столкновения при выезде на встречную полосу.

Всего за сутки поступило 204 сообщения о ДТП. Официально зарегистрировано 85 аварий, 49 из них — с материальным ущербом.

12 водителей задержано в состоянии алкогольного опьянения, 2 автомобилиста задержаны без прав.

В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 4 человека.

Ранее сообщалось, что 15 февраля в Казани во время ДТП у Центрального стадиона пострадали пять автомобилей.

Дарья Сайфиева