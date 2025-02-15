В Казани во время ДТП у Центрального стадиона пострадали пять автомобилей

В Казани ночью 15 февраля было зафиксировано ДТП на парковке у Центрального стадиона, в результате которого пострадало 5 автомобилей. Виновник массового ДТП — местный житель 2002 года рождения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

ДТП случилось ориентировочно в 01:04. Водитель автомобиля Toyota Camry, 2002 года рождения, предположительно нарушив требования пункта 10.1 ПДД РФ, двигался вдоль Центрального стадиона со стороны улицы Кремлевская набережная в сторону улицы Ташаяк. Он не выбрал безопасную скорость, которая позволила бы ему контролировать движение автомобиля, и врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ-2114. От удара ВАЗ-2114 столкнулся с Kia Ceed, который, в свою очередь, ударил Lada Vesta, та же въехала в стоящий Chery Tiggo.

В результате аварии водитель Toyota Camry получил различные травмы и был госпитализирован.

Проведенное сотрудниками Госавтоинспекции освидетельствование, а также медицинские тесты не выявили признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя. Однако для детального анализа у него взяли биологический материал для последующего химико-токсикологического исследования (ХТИ).

Кроме того, в отношении водителя Toyota Camry сотрудниками ГИБДД было возбуждено дело об административном правонарушении, начато административное расследование.

Артём Дергунов