AFP: при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали погибли 48 человек

В результате обрушения нелегальной шахты по добыче золота на западе Мали погибли не менее 48 человек, пишет Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции.

По словам собеседников агентства, инцидент произошел на заброшенном руднике, ранее принадлежавшем китайской компании. Среди погибших, как отмечают источники, в основном женщины. Глава экологической организации сообщил AFP, что поиски жертв продолжаются.

Агентство подчеркивает, что подобные происшествия с большим числом жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

Мали — четвертая страна в Африке по объемам добычи золота. Государство обладает крупными запасами золота, железной руды, марганца, лития и урана. В январе 2024 года в районе Кангаба на юго-западе Мали также обрушился туннель на золотом руднике, передавало «Синьхуа». Под завалами погибли 73 человека.