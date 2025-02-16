Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

AFP: при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали погибли 48 человек

В результате обрушения нелегальной шахты по добыче золота на западе Мали погибли не менее 48 человек, пишет Agence France-Presse со ссылкой на источники в местной полиции.

По словам собеседников агентства, инцидент произошел на заброшенном руднике, ранее принадлежавшем китайской компании. Среди погибших, как отмечают источники, в основном женщины. Глава экологической организации сообщил AFP, что поиски жертв продолжаются.

Агентство подчеркивает, что подобные происшествия с большим числом жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

Мали — четвертая страна в Африке по объемам добычи золота. Государство обладает крупными запасами золота, железной руды, марганца, лития и урана. В январе 2024 года в районе Кангаба на юго-западе Мали также обрушился туннель на золотом руднике, передавало «Синьхуа». Под завалами погибли 73 человека.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...