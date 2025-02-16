РАН сообщила об ускоренном вымирании языков в России

Старший научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук (РАН) Юрий Коряков сообщил, что языки в России вымирают быстрее, чем в среднем по миру. С начала XX века в стране исчезло 15 языков.

«В России распространено примерно 1,5% языков мира. При этом в XXI веке почти 7% вымерших в мире языков пришлось на Россию. В XX веке этот процент был скромнее — 3,5%. То есть в России языки вымирают гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и в XXI веке эта скорость только увеличилась»,— сказал Юрий Коряков «РИА Новости».

В России насчитывается 155 языков. В 19 республиках статусом государственного наделены 25 из них. 11 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обязывает использовать русский язык на вывесках и витринах.

Подробнее – в материале «Ъ» «В Госдуме вернулись к великому и могучему».